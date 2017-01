31.01.2017 - 15:57 Geothermie-Messe setzt Impulse

Offenburg (ABZ). – Die Geothermie-Branche trifft sich am 15. und 16. Februar zum elften Mal auf Europas größter Fachmesse GeoTherm auf der Messe Offenburg. Dabei entfaltet die Fachmesse in Kombination mit zwei parallel laufenden Kongressen ein nationales sowie internationales Kontaktnetzwerk. Die Oberflächennahe und Tiefe Geothermie werden dabei gleichermaßen in der Fachmesse...