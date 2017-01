Gerüsttechnik wird für unser Unternehmen immer wichtiger

Wir sind mit dem Verlauf des Jahres 2016 insgesamt sehr zufrieden und konnten den Umsatz im Vergleich zu 2015 steigern. Starke Wachstumstreiber sind dabei Nordamerika und Kanada, aber auch einige Länder in Zentral- und Osteuropa haben sich dieses Jahr sehr gut entwickelt. Damit wurde innerhalb der Peri Gruppe die schwächere Geschäftsentwicklung im mittleren Osten und in einigen asiatischen Märkten gut ausgeglichen.

In Deutschland zeigte sich die Baukonjunktur sehr stabil, wir verzeichnen über den gesamten Jahresverlauf kontinuierlich steigende Auftragseingänge. Getrübt wird dieses positive Bild leider durch einen starken Druck auf die Preise, speziell im ersten Halbjahr.

Da sich diese Situation im Jahresverlauf etwas verbessert hat, sind wir mit dem Erreichten insgesamt zufrieden.

Sehr positiv haben sich unsere aktuellen Produktinnovationen entwickelt. Zur bauma im April 2016 konnten wir unseren Kunden mit der Peri Duo die erste Universalschalung aus einem Technopolymer präsentieren. Das einfache Handling, die geringen Gewichte und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen die Duo für viele Bauanwendungen interessant. So überzeugt die neuartige Schalung in Hochhausprojekten in Wien ebenso wie bei Tiefbauprojekten oder beim Garten- und Landschaftsbau. Die Verkaufszahlen übertreffen bei weitem unsere Erwartungen und wir rechnen für 2017 mit einem nochmals deutlichen Anstieg.

Eine weitere, besonders wichtige Innovation in 2016 ist unser nagelneues Fassadengerüst Peri Up Easy. Wir haben über Jahre mit Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit vielen Gerüstbau-Profis an der Entwicklung dieses Systems gearbeitet und konnten dies zur bauma 2016 erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Bei der Entwicklung dieses Produkts haben wir drei Schwerpunkte verfolgt:

1. Wenige Einzelteile – denn das ist entscheidend für den wirtschaftlichen Einsatz.

2. Geringe Gewichte – dies konnte durch den Einsatz von hochfesten Stählen erreicht werden.

3. Höchste Flexibilität – durch den integrierten Rosett-Knoten sind die Peri Gerüstsysteme flexibel miteinander kombinierbar.

Darüber hinaus werden mit dem Prinzip des vorlaufenden Geländers selbstverständlich auch noch die gesetzlichen Vorschriften zum kollektiven Arbeitsschutz erfüllt. Dass immer mehr Gerüstbauunternehmen hierin ihre Zukunft sehen, zeigt die sehr große Anzahl an Interessenten und bereits vorliegenden Bestellungen.

Die Gerüsttechnik wird immer wichtiger für uns, für die Zukunft verfolgt die Peri Strategie ein deutliches, nachhaltiges Wachstum für dieses Geschäftsfeld. Eine notwendige Voraussetzung für dieses Wachstum ist eine moderne Gerüstproduktion mit den entsprechenden Kapazitäten, daher wird derzeit im nahegelegenen Günzburg das neue Leitwerk der Peri Up Gerüsttechnik errichtet. Das bietet Peri gleichzeitig die Möglichkeit, auch unsere Produktionsanlagen in Weißenhorn zu entlasten und zukünftig ausschließlich auf die Produktion von Schalungssystemen ausrichten. Damit sind wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Für 2017 erwarten wir für Peri in allen Bereichen eine gute Geschäftsentwicklung und wachsende Umsätze. Der Bau boomt. Im Wohnungsmarkt herrschen nach wie vor ein Riesenbedarf und eine hohe Nachfrage. Der Infrastrukturbereich wird getragen vom Verkehrswegeplan, der spürbar Schwung aufnimmt. Auch der Bau von Hochhäusern – eine Kernkompetenz von Peri – hält nunmehr verstärkt Einzug in die Metropolen Europas.

Dies und die gut gefüllten Auftragsbücher unserer Kunden stimmen uns positiv. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2017 gemeinsam mit unseren guten Kunden.