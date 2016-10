07.10.2016 - 17:30 Gerüsttransport Neues System erleichtert Beladen

Daleiden (ABZ). – Welche Gerüstbaufirma kennt das nicht? Jeden Tag der Kampf mit der Gerüstlogistik. Verladen, Verzurren, Ladungssicherung etc. Das alles kostet Personal und vor allem Zeit. Ob beim Auf oder Abladen. Gerade in der heutigen Zeit sind Personalkosten die höchsten Ausgaben in einem Unternehmen. Spart das Personal Zeit, dann spart das Unternehmen viel Geld, denn die...