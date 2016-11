Auf den großen Messen bauma in München, NordBau in Neumünster und GaLaBau in Nürnberg überzeugten sich die Fachbesucher und Kunden in diesem Jahr von der Leistungskraft der Technik aus dem Traditionsunternehmen Kramer in Pfullendorf. Darüber und über die Geschäftstätigkeit sprach Rainer Oschütz, Chefredakteur der Allgemeinen Bauzeitung (ABZ) mit Geschäftsführer Karl Friedrich Hauri in Nürnberg.



ABZ: Herr Hauri, die neuen Maschinen, die Kramer auf den Messen in diesem Jahr präsentierte, setzten sozusagen einen neuen Meilenstein in der traditionsreichen über 90-jährigen Geschichte des Familienunternehmens. Wie kam die neu- und weiterentwickelte Technik bei Ihren Kunden an?



Hauri: Die drei Neuheiten – der Elektro-Radlader 5055e, der Teleradlader 5065T und der kompakte Teleskoplader 2706 – fanden an dem Wacker Neuson Group-Gemeinschaftsstand auf beiden Messen großes Interesse.



Wir haben bereits in Pfullendorf mit der Serienproduktion der E-Radlader begonnen. Vor dem Produktionsstart prüften ausgewählte Kunden Testmaschinen über eine längere Einsatzzeit. Da war die Resonanz bereits sehr gut und wir konnten nach bestem Wissen und Gewissen die Produktionsbänder starten. Übrigens geschieht der Beginn einer Serienproduktion bei Kramer immer erst, wenn wir der Meinung sind, dass die neue Technik bei den Kunden gut ankommt. Das zeigt auch das Feedback auf den Messen, das wir bekommen haben. Es deckt sich mit den Ergebnissen der Betreiber unserer Testmaschinen.