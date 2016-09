Der Prototyp einer elektrischen Achse für den Einsatz in mittelschweren Verteilerfahrzeugen wurde der Presse vorgestellt.

Wiehl (bü). – Gewichtsoptimierte Luftfedermodule, die mehr Wirtschaftlichkeit für den Transport von morgen versprechen, wird die BPW Bergische Achsen KG, auf der IAA in Halle 26 zeigen. Fachjournalisten konnten sich kürzlich in Wiehl ein Bild von den Neuigkeiten machen. Gewichtsoptimierte Fahrwerke durch moderne Leichtbauwerkstoffe erhöhen den Nutzen für den Kunden unmittelbar, da dadurch mehr Nutzlast im Trailer zur Verfügung steht. Zudem wird bspw. bei Teilbeladung, Kraftstoff eingespart sowie der Straßenbelag durch reduzierte ungefederte Massen geschont und der Fahrkomfort erhöht, wie das Unternehmen mitteilte.



Durch den Einsatz neuer Leichtbaukomponenten für Airlight II kann das Modulgewicht auf 370 kg reduziert werden. Die Verwirklichung ist in zwei Ausbaustufen geplant: mit der neuen BPW LightTube-Lenkerfeder und der BPW Aluminium Nabe. Die LightTube-Lenkerfeder besteht aus einem Hohlprofil, das in einem mehrstufigen, patentierten Prozess geschmiedet wird und dadurch gegenüber einer konventionellen Lenkerfeder aus Federstahl rd. 14 kg Gewicht pro Achse einspart. Der Einsatz der hochfesten BPW Aluminiumnabe reduziert das Modulgewicht um weitere 18 kg. Bei der Nutzung beider Optionen wird damit zukünftig ein Modulgewicht von rd. 370 kg erreicht. Eco Vision ist ein Fahrwerk aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Mit seinem Einsatz ermöglicht BPW zukünftig eine Gewichtsreduzierung von rd. 80 kg pro Luftfedermodul. Dabei ist die Dichte des Werkstoffs geringer als die von Aluminium – bei einer Festigkeit höher als die von Federstahl.



Das notwendige Know-how zur Auslegung und Verarbeitung von GFK besitzt die BPW Gruppe durch die Tochtergesellschaften ADETE in Karlsruhe und HBN-Teknik in Dänemark. HBN beliefert heute sowohl die Truck- als auch die Trailerindustrie mit hoch beanspruchbaren Kunststoffbauteilen rund ums Fahrzeug. Derzeit wird ein Vorserienmuster des Fahrwerks auf der Straße getestet, was die Journalisten begutachten konnten.