01.10.2016 - 09:57 Gläserner Turm Fensterwandsystem erlaubt hohe Gestaltungsvielfalt

Gochsheim/Schweinfurt (ABZ). – Große Glasfassaden sind in modernen Objektbauten bereits seit längerer Zeit ein vertrautes Bild. In einem Einfamilienhaus dagegen entfalten solche Glasflächen nach wie vor eine außergewöhnlich beeindruckende architektonische Wirkung. Diesen besonderen Wunsch hat sich ein Bauherr aus Süddeutschland in seinem neuen Heim erfüllt – mit einem voll...