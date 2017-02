Frontausleger sorgt fÃ¼r optimales MÃ¤hen

Oppenau (ABZ). – Seit mehr als 40 Jahren ist Mulag als Dienstleister für die Straßenunterhaltung aktiv. Die vielseitige Palette an Front-, Heck- und Kombinationsmähgeräten mit einem großen Sortiment an Arbeitsgeräten für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Bankett- und Grabenräumung oder Wascharbeiten ist dabei optimal für eine ganzjährige Nutzung ausgelegt. Der Clou der Geräte: Sie sind auf alle gängigen Trägerfahrzeuge wie Unimog und Kommunaltraktoren aufbaubar.

Ein leistungsfähiges Service-Team steht für alle Aspekte der Wartung und des Service zur Verfügung. Dazu zählen neben einer kompetenten technischen Beratung auch Geräteüberprüfungen, Vor-Ort-Montage, Reparaturen, Ersatzteilversorgung und vieles mehr.

In der Kommunaltechnik kommt häufig auch die MFK 500 Baureihe zum Einsatz. Sie ist mit einer Reichweite von bis zu 6 m der ideale Einstieg in die günstige Straßenunterhaltung. Durch die Querverstellung des Auslegers und aufgrund seiner Kinematik ist er besonders für das Arbeiten im straßennahen Bereich, auch hinter Schutzplanken, geeignet. Zum Transport wird der Ausleger einfach vor dem Fahrzeug eingeparkt. Mit dem Teleskopausleger hat das MFK 500 eine große Reichweite von bis zu 7 m und ist dadurch auch in speziellen Einsatzsituationen wie bspw. dem Freischneiden von Lichtraumprofilen flexibel und effektiv einsetzbar.