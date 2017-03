03.03.2017 - 10:16 Großprojekt Crossrail in London Betonlogistik mit innovativem Betonzug

Michelstadt. – Das Jahrhundertprojekt Crossrail in London mit dem Bau von Tunneln in einer Gesamtlänge von 42 km stellt hohe Anforderungen an die Betonlogistik beim Gleisbau. Die Karl-H. Mühlhäuser GmbH & Co. KG hat eigens für dieses Projekt eine spezifische Lösung entwickelt, um die vom Kunden gestellten Anforderungen zu erfüllen. Gefordert war die Lieferung einer verfahrbaren...