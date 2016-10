Neu-Isenburg (ABZ). – Premium-Reifenhersteller Hankook und die Schmitz Cargobull AG, Hersteller von Lkw-Trailern haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis Ende 2019 verlängert. Das auf die Produktion von Sattel-aufliegern für Schwer-Lkw spezialisierte Unternehmen gilt unter anderem aufgrund seiner innovativen Fertigungs- und intelligenten Produktionstechnologien als Maßstab für besonders effiziente Transportlösungen. Hankook Lkw-Trailerbereifungen sind bei Schmitz Cargobull bereits seit Jahren ab Werk als Premiumprodukte für alle Aufliegertypen verfügbar. Die auf der IAA verkündete Zusammenarbeit beinhaltet eine Ausweitung der bestehenden Lieferverträge im OE-Segment, die strategische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene im Flottengeschäft, den Ausbau des Full-Service-Angebots sowie den Ausbau des Ersatzgeschäfts von Hankook Trailerreifen über die bestehende Vertriebskooperation zwischen dem Schmitz Cargobull Service Partner Netzwerk und dem gemeinsamen Servicepartner Pneunet. Diese Kooperation bietet Vertragskunden des Trailerherstellers Full-Service-Konzepte, die unter anderem einheitliche Konditionen sowohl für Reifen als auch für die Reifendienstleistungen beinhalten und das Reifenmanagement im Fuhrpark übernehmen. Dies schließt verschleißbedingte Reifenwechsel, Reifenpannen, Terminüberwachungen und Fleetchecks bzw. Luftdruckanpassungen mit ein. Zudem können Fuhrparkbetreibern umfangreiche Analysen zu Kosten und Laufleistung bereit gestellt werden.



Vizepräsident für Vertrieb und Marketing für die deutschsprachigen Märkte, Dietmar Olbrich und Manager Vertrieb Lkw, Holger Guse von Hankook Reifen Deutschland sind einer Meinung: "Die Intensivierung unserer Partnerschaft mit Schmitz Cargobull ist für uns von strategisch wichtiger Bedeutung, insbesondere deshalb, weil diese sowohl unser Erstausrüstungs- als auch das Ersatzgeschäft im Trailersegment stärkt."



"Der weitere und langfristige Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Hankook ist für uns der logisch richtige Schritt, da die Strategie von Hankook die Schmitz Cargobull-Strategie unterstützt", sagt Bernhard Schmitz, stellvertretender Leiter Strategischer Einkauf. "Wir denken, dass die langfristige Zusammenarbeit mit Hankook unsere Premium Produkte ergänzt und wir unseren Kunden damit optimale Transportlösungen liefern".



Premium-Reifenhersteller Hankook liefert sein komplettes, für europäische Einsatzbedingungen adaptiertes, hochmodernes und umweltfreundliches und wirtschaftliches Lkw-Trailerreifenangebot unter anderem in den Hankook-Serien e-cube MAX und SmartWork in die Erstausrüstung an die Schmitz Cargobull AG. Das Erstausrüstungsgeschäft für den nationalen und internationalen Schwerlastverkehr mit Hankook Lkw-Reifen für Schmitz Cargobull konzentriert sich zunächst auf den europäischen Markt und umfasst aktuell 11 Trailer-Dimensionen im 19,5 und 22,5-Zoll-Bereich, darunter auch die Mega-Trailer Dimensionen 445/45R19.5; 435/50R19.5 und 455/ 40R22.5 der Hankook e-cube Familie. Geliefert werden die Hankook Bereifungen direkt in alle Werke des Trailerherstellers mit Sitz im nordrheinwestfälischen Altenberge.



Die Europa- und Deutschland-Zentrale des Reifenherstellers befinden sich in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. In Europa unterhält Hankook weitere Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Ungarn, der Tschechischen Republik, Russland, der Türkei, Schweden und Polen. Hankook Reifen werden direkt über regionale Distributoren in weitere europäische Länder vertrieben. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 22 000 Mitarbeiter und liefert seine Produkte in über 180 Länder. Führende Automobilhersteller vertrauen in der Erstausrüstung auf Bereifungen von Hankook. Rund 30 % des globalen Umsatzes erzielt das Unternehmen innerhalb Europas und der GUS.