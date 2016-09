Haushaltsausschuss gibt grünes Licht für Schwebefähren-Neubau

Rendsburg/Berlin (dpa).- Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat grünes Licht für den Neubau der Rendsburger Schwebefähre gegeben. Dies teilten die schleswig-holsteinischen CDU-Bundestagsabgeordneten Johann Wadephul und Norbert Brackmann mit. „Die erforderlichen Mittel von bis zu 3 Mio. Euro werden aus dem laufenden Haushalt bestritten“, sagte der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Brackmann. Der für den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständige Abgeordnete Wadephul begrüßte die Entscheidung: „Die Schwebefähre in Rendsburg ist ein Wahrzeichen der Region.“ Die an der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke hängende Schwebefähre war am 8. Januar mit einem Motorschiff kollidiert.