Hendricks will Familien beim Bauen bis zu 20 000 Euro zuschießen

Berlin (dpa). – Bauministerin Barbara Hendricks will Familien mit bis zu 20 000 Euro unterstützen, wenn sie in Gegenden mit knappem Wohnraum ein Eigenheim bauen oder kaufen. Der Zuschuss zum Eigenkapital richte sich nach der Zahl der Kinder, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Fürs erste Kind solle es 8000 Euro geben, für die nächsten beiden je 6000. Das Geld sollen Eltern bekommen, die über höchstens 70 000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr verfügen - Hendricks zufolge wären das etwa 80 % der Familien. Sie sei darüber in „guten Gesprächen“ mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), sagte die Bauministerin. Sie hoffe sehr, dass die Pläne noch vor der Bundestagswahl im Herbst umgesetzt werden könnten.