25.04.2017 - 07:01 Herausforderung gewonnen Backenbrecher überzeugt selbst bei Basalt

Fara Vicentino/Italien (ABZ). – Das Thema der Autonomie steht seit langem im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zahlreicher Bauunternehmer. Wenn man es schafft, in Bezug auf Maschinenpark und Facharbeiter unabhängig zu sein, erlangt man eine größere Wettbewerbsfähigkeit in einem Sektor, nämlich dem Recycling- und Bausektor, der sich in ständiger Entwicklung befindet. Das bedeutet,...