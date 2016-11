07.11.2016 - 11:34 Hessen fördert Infrastruktur

Wiesbaden (dpa). – Das Land Hessen fördert die Infrastruktur der Kommunen in diesem Jahr mit 99,6 Mio. Euro. Die Mittel stammen aus dem Hessischen Investitionsfonds, mit dem im vergangenen Jahr bereits Darlehen in Höhe von 139 Mio. Euro ermöglicht wurden. Wie Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in Wiesbaden mitteilte, werden 2016 landesweit 89 einzelne Projekte unterstützt....