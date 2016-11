19.11.2016 - 13:37 Himmlischer Helfer Transportbühne hilft bei Renovierungsarbeiten der Kathedrale von Durham

Durham/Großbritannien (ABZ). – Sie gehört zu den berühmtesten Kathedralen Englands und trägt den Namen "The Cathedral of Christ, Blessed Mary the Virgin and St. Cuthbert of Durham". Die Kathedrale von Durham gehört zu den bedeutendsten normannischen Bauwerken überhaupt. Bereits seit knapp 1000 Jahren dominiert die prächtige Kirche das Erscheinungsbild der Stadt im Nordosten...