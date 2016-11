15.11.2016 - 09:59 Hochhauspreis geht an Dänen

Frankfurt/Main (dpa). – Ein in Manhattan errichtetes 140 m hohes Gebäude eines dänischen Architekten hat den Internationalen Hochhauspreis 2016 gewonnen. Mit seiner innovativen geometrischen Fassade setzte sich das Wohnhochhaus (Via 57 West) im Finale gegen vier weitere Gebäude aus New York und Singapur durch. Dies teilte die Jury in Frankfurt mit. Der mit 50 000 Euro dotierte...