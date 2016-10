11.10.2016 - 11:32 Hochregallager entsteht mit Rahmen-Gerüstsystem Bauteile lassen sich einfach zusammenstecken

Plettenberg (ABZ). – Die Firmengruppe Westfälische Stahlgesellschaft muss am Stammsitz in Plettenberg im Sauerland die Lagerkapazität erhöhen. Es wird dringend mehr Platz für die Stahllagerung benötigt. Aus diesem Grund lässt die Firma im Elsetal ein 22 m hohes Hochregallager bauen. "Stahl ist und bleibt auch in Zukunft eines der bedeutendsten Werkstoffe" so Thomas Schaumann,...