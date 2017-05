Hochtief zahlt im Westen 2,2 Prozent mehr Geld

Essen/Frankfurt (dpa). – Der Baukonzern Hochtief zahlt seinen rd. 3500 Beschäftigten in Deutschland von Mai an mehr Geld. Im Westen betrage das Plus 2,2 und im Osten 2,4 %, teilten die Gewerkschaft IG Bau und der Konzern mit. Hochtief übernimmt damit den Flächen-Tarifabschluss der Branche, obwohl das Unternehmen Anfang 2017 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten war. Beim Konzern laufen Verhandlungen über einen Haustarif, die sich laut Gewerkschaft „sehr schwierig“ gestalten.