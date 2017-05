Schwere Lasten vor Ausstellung abgenommen

Nekropole Berlin-Neukölln 1945 – so heißt ein multimediales Forschungsprojekt, das noch bis zum 2. Mai 2017 an fünf Orten in Berlin stattfindet: auf den Friedhöfen Columbiadamm und Buschkrugallee, in dem Deutsch-Russischen Museum, in dem Kulturstall Schloss Britz und in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. In der Kapelle des Friedhofs am Columbiadamm werden Fotografien, Installationen und ein sog. Triptychon gezeigt. Um Platz für eine Projektion zu schaffen, musste dabei ein riesiger Kronleuchter abgenommen werden.