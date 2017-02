Mit hydraulischem Schlitzwandgreifer vor Ort

Port Said/Ägypten (ABZ). – Insgesamt zehn Liebherr-Seilbagger und Raupenkrane kommen gegenwärtig imRahmen eines milliardenschweren Projektes am Suezkanal zum Einsatz. Unter den Geräten befindet sich mit dem HS 8100 HD, welcher sich im Besitz der Züblin AG befindet, auch ein Hydroseilbagger der neuesten Generation. Sie unterstützen die Bauarbeiten an zwei Straßentunnels, die den Suezkanal nahe der nordägyptischen Großstadt Port Said unterqueren. Im Auftrag des ägyptischen Militärs stellen zwei Arbeitsgemeinschaften, welche zum einen von der Züblin AG gemeinsam mit Orasom Construction, zum anderen von Trevi S.p.A. zusammen mit einem staatlichen ägyptischen Bauunternehmen gebildet werden, Schlitzwände mit einer Fläche von insgesamt 520 000 m² her. Diese entstehen sowohl westlich als auch östlich des Suezkanals für Zufahrtsstraßen sowie Einstiegsschächte für spätere Tunnelbohrungen.

Die Spundwände haben dabei eine Breite von ca. 1,2 m und eine Tiefe zwischen 20 und 70 m. Der Boden besteht dabei zu rund 80 % aus Ton, nur die letzten 5 bis 6 m sind Sand. Die Arbeiten an den Schlitzwänden starteten im September 2015 und sollen laut derzeitigem Stand bis zum Sommer 2017 abgeschlossen sein.