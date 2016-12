07.12.2016 - 11:12 Hygienisch einwandfrei Edelstahl-Geräte in vielfältigen Umgebungen einsetzbar

San Bonifacio VR/Italien (ABZ). – Der italienische Hersteller Pegasolift hat in zehn Jahren Erfahrung im Materialhandling eine wachsende Nachfrage für Maschinen in der Nahrungs-, Pharma- und Chemieindustrie festgestellt. Darauf reagierte das Unternehmen und konzipierte eine komplette Maschinenpalette in Edelstahl, die alle Anforderungen in Umgebungen mit Gesundheits- und...