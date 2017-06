26.06.2017 - 10:12 Hyundai Heavy Industries KLMV ist neuer Händler im Fichtelgebirge

Oberkotzau (ABZ). – Die KLMV Kommunal- und Landmaschinenvertrieb GmbH mit Sitz in Oberkotzau bei Hof und Rodewisch wurde 1998 gegründet und ist in den Vertrieb der Unimog-Produkte des Mercedes Benz-Konzernes und in den Baumaschinenvertrieb gegliedert. Der Baumaschinen-Handelsbereich ist seit dem 1. Dezember 2016 offizieller Hyundai-Vertragspartner und verkauft und serviciert...