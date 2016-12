IG Bau: Eigenheimzuschuss für Familien ist richtiger Schritt

Frankfurt am Main (ABZ). – Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) begrüßt die Pläne von Bundesbauministerin Barbara Hendricks, Familien beim Haus- oder Wohnungskauf zu unterstützen. „Die Versorgung mit Wohnraum muss weiter eine zentrale Aufgabe der Regierung sein. Staatliche Zuschüsse für Schwellenhaushalte mit Kindern, um Wohneigentum zu erwerben sind dabei ein wichtiger Baustein. Denn gerade Familien mit Kindern haben auf dem Mietmarkt kaum Chancen gegen Singles oder Doppelverdiener ohne Kinder“, sagte der Stellvertretende IG Bau -Bundesvorsitzende Dietmar Schäfers. „Klar ist aber auch, dass dieser Schritt noch nicht ausreicht. Familien mit begrenztem Einkommen benötigen überall die Eigenheimförderung. Eine regionale Begrenzung macht keinen Sinn. Der Staat muss gleichzeitig mehr für Haushalte am unteren Ende der Einkommensskala tun. Sie können sich auch mit staatlicher Zulage kein Eigentum leisten. Der Bau von Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnungen muss daher mit Hochdruck vorangetrieben werden. Dazu muss die Bundesregierung die Länder stärker in die Pflicht nehmen und über Steueranreize Wohnbauprojekte mit bezahlbaren Mieten fördern.“