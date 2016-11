09.11.2016 - 10:40 Im Bad Dachschiebefenster komplettiert Wellness-Faktor

Mettingen (ABZ). – Modernste Technik und ausgefeilte Funktionalitäten nehmen in heutigen Bädern immer mehr Raum ein, um das Wellness-Erlebnis komplett zu machen. Gerade in ländlichen Gegenden bietet es sich außerdem an, ein Stück Natur in das "heimische Spa" zu integrieren: Für Bewohner von Dachgeschossen lässt sich der "Gipfel der Entspannung" mit einem großzügigen...