Somit ist ein komfortables und präzises Arbeiten mit Sonderanbaugeräten wie Kehrmaschinen, Mulchgeräten und Asphaltfräsen möglich. Die 8er-Serie bietet nochmal ein Mehr an Komfort, Ergonomie und Funktionalität. Hier ist ein sicherer beidseitiger Ausstieg möglich, da die rechte Türe vollwertig nutzbar ist. Das Lenkrad, wie auch die Vorsteuerkonsole können verstellt bzw. weggeschwenkt werden. Somit ist der sichere Ausstieg auch auf die verkehrsabgewandte Seite möglich.

3gen die Modelle der 8er-Serie Herstellerangaben zufolge nicht nur über eine enorme Wendigkeit, sondern auch über Standsicherheit in jeder Arbeitssituation. Sowohl beim Befahren von unebenem Gelände, als auch beim Manövrieren großer Gewichte bei vollem Lenkeinschlag ist der Kramer Radlader besonders standsicher.

Die hohe Wendigkeit ist durch die Allradlenkung, die enge Wenderadien von bis zu 3000 mm möglich macht, gegeben. Neben der Allradlenkung verfügen die Radlader der 8er-Serie serienmäßig über zwei weitere Lenkarten: Vorderachsenlenkung und Hundegang. So ist eine noch sichere Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten gegeben und das Manövrieren in engsten Raumverhältnissen besonders einfach. Optimierte Zugkraft, minimierter Verbrauch und reduziertes Arbeitsgeräusch sind nur einige Vorteile des von Kramer mitentwickelten stufenlosen und hydrostatischen Schnellganggetriebes Ecospeed. Es bietet maximale Wirtschaftlichkeit in Kombination mit bestmöglicher Umweltverträglichkeit. Es denkt geradezu mit und optimiert in jeder Sekunde das Zusammenspiel von Fahrleistung, Zugkraft, Verbrauch und Emissionswerten. Dabei übersetzt es die situativen Anforderungen in schnelles und direktes Beschleunigen und in sanfte sowie geschmeidige Richtungswechsel. Das bringt eine besonders hohe Umschlagleistung bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Ein großes Plus bei Einsätzen, wie sie Tag für Tag beim Be- und Entladen von Lkw vorkommen und ein Komfort- und Zeitgewinn, der sich von Anfang an rechnet.

Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h anpassen. Wer die Ecospeed-Option mit einer Anhängekupplung kombiniert, kann die Kramer Radlader auch als vollwertige Zugmaschine zulassen und einsetzen: Mit einer Anhängelast bis zu 14 t können so flexible Transportaufgaben von Anbaugeräten, Material und Baumaschinen erledigt werden. Dies erspart häufig Transportkosten und wertvolle Arbeitszeit.