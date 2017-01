20.01.2017 - 09:52 Im Tandem Brecher und Siebanlage liefern Top-Ergebnisse

Kirchheim/Teck (ABZ). – Die Heinrich Feeß GmbH & Co. KG mit Sitz in Kirchheim/Teck hat Recycling in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gestellt. Das Familienunternehmen gehört in diesem Bereich zu den Pionieren. Oft wird Feeß als "Wegbereiter für Recyclingbeton" bezeichnet. Der Maschinenpark besteht aus über 40 Lkw, mehr als 50 Baumaschinen und mehreren kettenmobilen Brechern...