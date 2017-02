27.02.2017 - 09:26 Immobilien Bundesbank sieht Preisexplosion mit Sorge

Frankfurt/Main (dpa). – Teils extreme Preissteigerungen bei Wohnimmobilien in Deutschland machen der Bundesbank Sorge. "Die Preisübertreibungen in den Städten betrugen gemäß aktuellen Schätzergebnissen im vergangenen Jahr zwischen 15 % und 30s%", schreibt die Notenbank. "Die Preisabweichungen nahmen vor allem bei Eigentumswohnungen in den Großstädten zu." Insgesamt hätten die...