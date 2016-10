17.10.2016 - 15:11 Immobilienwirtschaft Wohnungsbau mehr ankurbeln

München (dpa). – Die deutsche Immobilienwirtschaft hat sich für ein Bündel von Maßnahmen ausgesprochen, um den Bau von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland anzukurbeln. Neben Steuererleichterungen und Investitionsförderungen sprachen sich Branchenvertreter auf der Immobilienmesse Expo Real in München auch für bessere baurechtliche Bedingungen aus. In vielen Kommunen fehle...