27.12.2016 - 08:52 In vier Ländern Bund gibt 366 Millionen für Straßenausbau frei

Berlin (dpa). – Der Bund gibt weitere 366 Mio. Euro für Straßenprojekte in vier Ländern frei. Die größte Summe geht mit 269 Mio. Euro an ein Ausbauvorhaben an der Autobahn 43 in Nordrhein-Westfalen, wie das Bundesverkehrsministerium in Berlin mitteilte. Starten können zudem zwei Projekte in Bayern, eine Ortsumgehung in Thüringen, eine weitere in Nordrhein-Westfalen sowie eine...