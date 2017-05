Speziell für Flachdachentlüftung entwickelt

Neuss (ABZ). – Das neue Lichtbandsystem esserlux wurde speziell für die Belichtung, Be- und Entlüftung sowie die Entrauchung von industriell oder gewerblich genutzten Flachdach-Objekten entwickelt. Dank seiner zahlreichen Varianten und Ausführungen passt sich das gewölbte Lichtband von Essertec individuell an die Anforderungen des Gebäudes an und garantiert als Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall eine schnelle und zuverlässige Entrauchung. In der Dachfläche, auf oder über dem First positioniert, sorge das System für eine natürliche Belichtung und biete optimale Schallschutz- und Wärmedurchgangswerte, so der Hersteller. Mit esserlux präsentiert Essertec eine zusätzliche Möglichkeit, natürliche Helligkeit in dunkle und fensterlose Räume zu transportieren.



Auch in besonders tiefen Räumen, wie großen Industrie- und Gewerbehallen, ist die Versorgung mit Tageslicht unerlässlich. Ob für geheizte, schwach- oder ungeheizte Gebäude, für eine hohe Tageslichtausbeute oder eine besonders gute Schalldämmung – in sechs verschiedenen Verglasungsvarianten bietet das Oberlicht-System eine vielfältige Auswahl für individuelle Gebäudenutzungen. Gegen Flugfeuer und strahlende Wärme schützt eine Zulage für harte Bedachungen. Für eine besonders hohe Schalldämmung bis 28 dB steht die Verglasung Pearl Inside zur Verfügung.