Hiab ruft zur Teilnahme an "CargoHack3" auf

Hudiksvall/Schweden (ABZ). – Hiab, Teil von Cargotec, veranstaltet vom 5. bis 7. September 2017 den "CargoHack3"-Hackathon und damit ein Innovations- und Developer-Event in seinem Innovationscenter in Hudiksvall. So soll nach Unternehmensangaben die "CargoHack"-Event-Reihe fortgesetzt werden, die vom Mutterkonzern Cargotec veranstaltet wurde, um neue Lösungen für Kunden zu erkunden. Die Veranstaltung werde mit Industryhack, einem Vorreiter in Industrie-Innovationen, organisiert. Ziel von Hiabs CargoHack3 – "Time for Elevation" – sei es, neue Möglichkeiten der Digitalisierung und Konnektivität zu erkunden, um einen Warentransport und die -bewegung zu optimieren, sicherer und einfacher zu gestalten. Externe Entwickler sowie Mitarbeiter sind zur Teilnahme an der Veranstaltung eingela-den und werden gebeten, sich bis zum 14. Juni 2017 unter www.cargohack.com darauf zu bewerben.