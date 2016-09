Normalerweise ist es so: Ein Unternehmen aus dem Bauwesen erbringt für seinen Geschäftspartner eine Leistung und wird dafür bezahlt. Kaum ein Bauunternehmen rechnet jedoch verständlicherweise damit, dass es den für eine ordnungsgemäße Leistung erhaltenen Betrag wieder zurückzahlen muss – und das im Extremfall bis zu zehn Jahre rückwirkend. Das ist jedoch unter bestimmten Umständen möglich, wenn der Geschäftspartner später einen Insolvenzantrag stellen muss. Die rechtlichen Voraussetzungen für die so genannte Insolvenzanfechtung sind nach der aktuellen Gesetzeslage und der Rechtsprechung des BGH niedrig. Oftmals reichen wenige Indizien aus – etwa die bereits (im Beitrag) erwähnte Ratenzahlung. Die Folge: Das Bauunternehmen muss als sogenannter Anfechtungsgegner die angefochtenen Zahlungen plus Zinsen seit dem Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung – aktuell etwa 4,17 % p.a. – erstatten. Auf seiner Forderung bleibt es regelmäßig sitzen.