07.06.2017 - 08:54 "International Mining Technology Hall of Fame" Hermann Paus wurde in den USA geehrt

Denver/Colorado/USA (ABZ). – Ein Treffen der Persönlichkeiten, Erfinder und Visionäre. Im Rahmen der Jahreskonferenz der US-amerikanischen Bergbau Ingenieure (Society of Mining Engineers, SME) fand in Denver, Colorado die diesjährige Veranstaltung zur Verleihung des Preises und Aufnahme in die International Mining Technology Hall of Fame statt, eine Ehre, die nur wenigen zuteil...