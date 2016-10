Die Innocrush 35 bei ihrem ersten Einsatz in Olfen.

Olfen (ABZ). – Schlank in der Struktur, flexibel im Denken und Handeln und partnerschaftlich in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partner. Dies gilt sowohl für den Kunden, die Schulze Kökelsum GmbH, als auch für den Lieferanten dsb Maschinenbau GmbH. "Da lag es auf der Hand, dass die Entscheidung nicht sehr schwer fiel", so der neue Besitzer der kompakten und trotzdem leistungsfähigen innocrush 35.

Der Name Schulze Kökelsum steht seit mehr als 25 Jahren für Präzisionsarbeit mit reichlich PS und echten Experten auf dem Gebiet von Abbrucharbeiten, Straßenbauarbeiten, Erdbau und Baustoffrecycling.

Die natürlichen Ressourcen sind heute kostbarer denn je; daher ist die Aufbereitung von Baustoffen wie Beton, Bauschutt und Asphalt für Kökelsum ein wichtiger Faktor. "Ich brauche Maschinen auf die ich mich 100 %ig verlassen kann, die ordentlich Output liefern. Daher investieren wir in hochwertige, moderne und strapazierfähige Markentechnik. Gleichzeitig nehmen wir die Wartung, Pflege und Sicherheit der Geräte ernst", erzählt der Geschäftsführer, Hubert Schulze-Kökelsum, weiter.

dsb innocrush, nach eigenen Angaben Leistungsführer in der 30 bis 50 t Klasse, liefert Anlagen, die optimale Zugänglichkeit zu sämtlichen Komponenten bieten, was eine einfache und somit auch schnelle Wartung ermöglicht. Die hier gelieferte innocrush 35 wird durch einen leistungsstarken CAT C11 Motor mit 287 kW angetrieben, ist mit durchdachten, nützlichen Features bereits in der Standardversion ohne Mehrpreis ausgestattet und liefert mit ihrem Gesamtgewicht von 34,8 t einen beachtlichen Durchsatz von bis zu 350 t/h.