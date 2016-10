Dublin/Irland (ABZ). – Kürzlich konnte IronPlanet, ein führender Online-Marktplatz für den An- und Verkauf gebrauchter Geräte, Maschinen und anderer langlebiger Bestände, auf ein erfolgreiches Jahr seit der Einführung seiner ersten europäischen Online-Auktion in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungs-Logistik-Büro ("United States Defense Logistics Agency", DLA), einem Zweig des US-Verteidigungsministeriums, zurückblicken. Die DLA Maschinenauktionen von IronPlanet in Europa geben globalen Käufern die Gelegenheit, überschüssiges Militär-Equipment von der Regierung der USA zu kaufen. Die Bestände stammen aus US-Militärbasen auf dem Kontinent und umfassen Lkw, Anhänger, Gabelstapler und andere Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Die erste DLA-Auktion im vergangenen Juli, die über 40 000 Besucher aus 115 Ländern anlockte, war ein durchschlagender Erfolg. Eines der Highlights der Auktion war ein SkyTrak 6000M Teleskoplader, der 164 Gebote von 31 Bietern erzielte und schließlich für 15 250 Euro zugeschlagen wurde. Käufer aus 30 Ländern haben im vergangenen Jahr Militärgeräte erworben.



"Die Fahrzeuge haben häufig einen niedrigen Kilometerstand und stellen einen außerordentlichen Wert dar," sagte Jeff Holmes, IronPlanet Senior Vice President für Government Solutions, und erläuterte die positiven Reaktionen auf die DLA-Auktionen in Europa. "Die Käufer haben Vertrauen und wissen, dass sie hochwertige Artikel kaufen. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen werden Maschinen für den Einsatz in militärischen Operationen nach extrem hohen Standards gepflegt, und zum zweiten wird für jeden Artikel ein IronPlanet IronClad Assurance Zertifikat mit ausführlichen Informationen über seinen Zustand erstellt. So weiß der Käufer genau, was er kauft."



Der Erfolg der Aktion hängt aber auch mit der einfachen Kaufabwicklung durch IronPlanet zusammen. Sundus Rifaat, Geschäftsführer von Nordstern Consult, ein zufriedener Käufer aus Deutschland, kaufte vor kurzem ein Gerät bei einer DLA-Auktion in Germersheim und meinte: "Der Online-Kauf bei IronPlanet bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Sie können nicht nur bequem von ihrem Schreibtisch aus unter einem breiten Maschinenangebot auswählen sondern Sie können dabei auch dank einer Reihe von Maßnahmen sicher sein, dass Sie ein hochwertiges Produkt kaufen. Auch in Zukunft werde ich IronPlanet nutzen, um meinen Maschinenpark weiter auszubauen und auf dem Laufenden zu halten."



Beim Kauf von IronPlanet erhalten die Käufer in jeder Phase des Prozesses Unterstützung. Vor der Auktion können sich die Käufer durch das Angebot an Geräten und Maschinen klicken und sich eine Vorschau dazu ansehen. Zu allen angebotenen Artikeln gibt es ein IronClad Assurance Zertifikat und einen ausführlichen Inspektionsbericht als Nachweis für den Zustand des Artikels. Nachdem ein Käufer ein erfolgreiches Gebot platziert hat, managt IronPlanet die Zahlungsabwicklung und gibt Hilfestellung zum Versand-Service. Nach Erhalt der Artikel hat der Käufer einen Tag Zeit, Abweichungen zwischen dem im Inspektionsbericht dokumentierten Zustand des Artikels und dem tatsächlichen Zustand zu reklamieren.