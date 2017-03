06.03.2017 - 07:08 Jacke Edelweiß Lodenlook in neuem Mix

Plüderhausen (ABZ). – Lodenbekleidung ist als traditionelle Trachten- und Jägerbekleidung so aktuell wie eh und je. Joop, Lagerfeld, Armani und andere große Modedesigner haben dem Loden Einzug in die Haute Couture verschafft. Mit der Jacke Edelweiß von Kübler zieht der Lodenlook nun auch in die Welt der Workwear ein. Um harten Arbeitseinsätzen im Freien standzuhalten, hat...