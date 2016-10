Brechen-Werschau (ABZ). – Die Welt der Gewinnung ist überschaubar. Die wichtigen Akteure kennen sich in der Regel bereits seit Jahren. Das gilt auch für die Heus-Betonwerke und Kölsch, den Spezialisten für Aufbereitungs- und Gewinnungslösungen. Seit über 50 Jahren verdient Heus sein Geld mit der Produktion von Betonwaren für Außenbereiche, also Pflaster und Betonplatten. Die Zuschlagstoffe und Natursteinvorsätze dafür kommen im Wesentlichen aus dem eigenen Kieswerk in Brechen-Werschau. Auf der bauma 2016 waren der Heus Geschäftsführer mit seinem Betriebsleiter auf dem Kölsch Stand zu Besuch, mit einer ganz speziellen Aufgabenstellung für eine Siebanlage. In München fiel die Entscheidung, Powerscreens mobile Siebanlage Chieftain 2200 zu kaufen. Zwei Wochen später war sie bei Heus schon im Einsatz.

Besteht die Aufgabe hingegen aus überwiegend bindigem Material, sorgt der Wechsel auf den Freischwinger-Modus – mit Hüben von bis zu 11 mm – für den nötigen "Punch". Die Chieftain 2200 steht für zwei Siebeinheiten in drei wählbaren Betriebsarten, die Hand in Hand arbeiten. Dies alles vereint in einer raupenmobilen Einheit, macht sie zu einer weltweit einzigartigen und enorm flexiblen Lösung. Die Siebdecks können vorwärts und rückwärts laufen. Gezielt eingesetzt lässt diese Verzögerung in einem einzigen Durchgang Sieblinien entstehen, deren Sauberkeit selbst erfahrene Fachleute in Erstaunen versetzt. Was den Austrag angeht, dürfte derzeit keine andere Siebanlage mehr Qualität pro Zeit produzieren. Jens Ketter, Betriebsleiter der Kieswerk Werschau GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Heus Gruppe, ist überzeugt mit der Chieftain 2200 die richtige Entscheidung getroffen zu haben: "Was in der Gewinnung zählt, sind die Kosten pro Tonne. Mit der neuen mobilen Siebanlage habe ich auf Anhieb einen Durchsatz und eine Qualität, die uns Durchlaufzeiten und Mannstunden spart." Ein weiterer Effekt: "Wir entdecken durch die Flexibilität immer neues, 'siebbar' gewordenes Aufgabematerial. Er eröffnen sich Einsatzmöglichkeiten, die bislang nicht möglich oder rentabel waren." Das Powerscreen Produktprogramm sowie zahlreiche weitere führende Marken für Maschinen in Gewinnung und Recycling liefert im süddeutschen Raum die Jürgen Kölsch GmbH mit Sitz in Heimertingen.