25.11.2016 - 06:00 Jubiläum, neue Halle und Serie Hubtex hat drei Gründe zum Feiern

Die Geschäftsführung von Hubtex informierte die Presse (v. l.): Marco Goldbach, Jürgen Keller und Hans-Joachim Finger. Fotos: Büscher

Fulda. – Drei gute Gründe gab es kürzlich bei Hubtex zu feiern: Zum einen wurde eine neue Produktionshalle eröffnet und das 35-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert; zum anderen gab es die Weltpremiere von zwei neuen Produktserien.

Die Hubtex Maschinenbau GmbH ist international führender Hersteller von spezialgefertigten Flurförderzeugen, Seitenstaplern und Sondergeräten für den Transport von langen, schweren und sperrigen Gütern. An seinem Hauptsitz in Fulda entwickelt und fertigt das 1981 gegründete Unternehmen Fahrzeuge, die dem effizienten Materialfluss und Warenumschlag auf engstem Raum dienen. Wie der Geschäftsführer für Vertrieb und Einkauf, Hans-Joachim Finger, gegenüber der Presse erklärte, verfügt Hubtex über rd. 350 Mitarbeiter, davon 30 Auszubildende, und erzielt einen Jahresumsatz von 60 Mio. Euro. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über fünf eigene Tochterfirmen (in England, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik) sowie 60 Händler.

Schon 2008 war Hubtex an seine Kapazitätsgrenzen in der bisherigen Produktionshalle gestoßen. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftskrise wurde der Neubau allerdings erst einmal "aufs Eis" gelegt. Im Sommer des vergangenen Jahres war es aber dann soweit und es konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die neue Produktionshalle verfügt über 2250 m² Fläche.

Die neue Produktionshalle verfügt über 2250 m² Fläche und ist 90 m lang und 25 m breit. In dem eingeschossigen Neubau mit einem Investitionsvolumen von rd. 4 Mio. Euro soll der Sondergerätebau untergebracht werden. Dadurch werden Kapazitäten für die Fertigung von Elektro-Mehrwege-Seitenstaplern und den neuen Fahrzeugserien in der angrenzenden, bestehenden Produktion frei. Auf weiteren 470 m² sind zudem zusätzliche Lager- und Materialbereitstellungsflächen sowie Büro und Sozialräume für die Mitarbeiter entstanden. Im kommenden Jahr soll ein neues Verwaltungsgebäude bezogen werden, bei dessen Bau es auch in großen Schritten vorangeht.

Seit der Gründung des Unternehmens 1981 als 50 Mitarbeiter bei Hubtex beschäftigt waren, sind 300 weitere hinzugekommen, informierte Marco Goldbach, Geschäftsführer Personal, Finanzen und IT. Die Gebäude seien allerdings seit den Anfängen nicht erweitert worden. Durch die Neubauten solle das jetzt nachgeholt werden, wie Goldbach betonte.

Informationen über die Produktionspalette des Unternehmens und die neuen Fahrzeuge gab Jürgen Keller, Geschäftsführer Entwicklung und Produktion. Seinen Angaben zufolge sind die Mitarbeiter u. a. besonders stolz darauf, dass es kein Glaswerk in der Welt gibt, dass ohne Hubtex-Geräte arbeitet. Ein besonders bekannter Kunde sei der Flugzeugbauer Boing. Von diesem gebe es kein Flugzeug am Himmel, das nicht ohne Hubtex-Geräte gebaut worden sei. Beliefert werden neben der Glas- und Luftfahrtindustrie auch die Branchen Aluminium, Automotive, Baustoff, Entsorgung, Fenster, Holz, Kunststoff, Maschinenbau, Möbel, Solar und Wind.

Der Elektro-Mehrwege-Seitenstapler MaxX ist in drei Varianten verfügbar. Fotos: Hubtex

Erstmalig in seiner Firmengeschichte stellte Hubtex mit FluX einen Mehrwege-Gegengewichtsstapler mit patentiertem Lenksystem vor. Das Fahrzeug ist in zwei Tragfähigkeitsklassen von 3000 kg bzw. 4000 kg mit einem 48-V-Antrieb und Vierrad-Fahrwerk erhältlich und kann als Front- sowie als Seitenstapler eingesetzt werden. Es eignet sich speziell für Einsätze, bei welchen Paletten und Langgut zu gleichen Teilen transportiert werden. Neben seiner hohen Fahrgeschwindigkeit von bis zu 12 km/h ist die von Hubtex patentierte HX-Lenkung ein besonderer Vorteil. Durch die im FluX erstmals standardmäßig eingesetzte Lenkung kann das Fahrzeug schnell und ohne Zwischenstopp verschleißarm die Richtung von Längs- in Querfahrt ändern. Im Ergebnis profitieren Anwender je nach Einsatzbedingungen, insbesondere bei Mischeinsätzen zwischen Langgut- und Paletten-Handling, von einer deutlichen Zeitersparnis. Auch die Be- und Entladung von Lkw ist aufgrund des fehlenden Mastvorschubs deutlich schneller. Durch die automatische lenkwinkelabhängige Geschwindigkeitsreduzierung können optimierte Geschwindigkeiten sicher gefahren werden. Eine weitere Neuheit ist der Rahmenaufbau: Der Stapler ist mit einer kompakten Rahmenlänge von 1850 mm bzw. 1950 mm ausgestattet und bietet mit 150 mm eine hohe Bodenfreiheit. Dadurch können selbst am Gangende Paletten einfach eingelagert werden. Bereits in der Grundausstattung ist der Stapler mit einem Langgutgabelträger über die gesamte Rahmenlänge erhältlich – optional ist dieser hydraulisch verstellbar oder mit Seitenschieber verfügbar.

Mehrwege-Gegengewichtsstapler FluX mit patentiertem Lenksystem.