19.01.2017 - 10:27 Jumbo-Gardinensattel Für grüne Güter im Einsatz

Triptis (ABZ). – "Wir liefern die prächtigsten Bäume, die schönsten Koniferen, Rosen und Stauden. Alles aus einer Hand, in höchster Qualität", verspricht der Pflanzenhandel Lorenz von Ehren auf seiner Internetseite. Damit die Premium-Pflanzen, kultiviert auf mehr als 550 ha eigener Produktionsfläche in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wohlbehalten an ihren Zielen...