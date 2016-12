Rodgau (ABZ). – In der Ruhe liegt die Kraft, besagt ein Sprichwort. Aus diesem Grund ist ein guter Schallschutz in Gebäuden von großer Bedeutung für die ebensqualität. Genau dafür entwickelt wurde der Unika Kalksandstein. Dank der hohen Rohdichte von Kalksandstein sind sehr gute Schalldämmwerte beim Mauerwerk garantiert. Denn je schwerer ein Baustoff ist, desto besser ist seine Schalldämmung. Selbst die Dicke einer Wand ist nicht so entscheidend wie die Rohdichteklasse (RDK) des verwendeten Baumaterials. Mit Rohdichteklassen von 1,8 bis 2,2 ist Unika Kalksandstein in Sachen Schallschutz leichteren Mauerwerkstoffen voraus. Die Anforderungen an den Schallschutz beim Wohnungsbau ließen sich mit Kalksandstein-Planelementen oder den bewährten Unika KS-R Plansteine in RDK 2,0 problemlos erfüllen, so das Unternehmen.

Für besonders hohe Ansprüche an den Schallschutz werden nicht nur Unika Planelemente, sondern auch Unika KS-R Plansteine in den Mauerwerksforma-ten 5 DF (L/B/H = 24,8/15/24,8 cm) für15 cm dicke Wände, 6 DF (24,8/17,5/24,8 cm) für 17,5 cm dicke Wände und4 DF (24,8/24/12,3 cm) für 24 cm dicke Wände ebenfalls in Rohdichteklasse 2,2 angeboten. Auch in der Verarbeitung zeigen sich die Plansteine flexibel und wirtschaftlich. Denn dank ihres handlichen Formates können sie problemlos manuell versetzt werden.