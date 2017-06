Funke Gruppe stellt neuen Spülschacht vor

Blick auf das Werksgelände der Funke Gruppe in Hamm-Uentrop. Das Unternehmen ist erst vor einigen Jahren direkt an die A 2 gezogen, nachdem in Sendenhorst nicht ausreichend Platz zur Expansion gegeben war.

Das im Schacht aufgestaute Wasser schießt ab sofort nicht mehr in einem Vor- und Hauptschwall durch die Öffnung in der Auslaufschale, sondern in "einem Schuss". Das Fertigteil mit der Nennweite DN 1200 ist mit zwei Zuläufen DN /OD 160, einem Ablauf DN/OD 200 sowie einem Notüberlauf ausgestattet. Zudem verfügt es über eine einbetonierte Auslaufschale, auf deren Öffnung ein Führungsrohr befestigt ist. In diesem zylindrischen Rohr bewegt sich ein halbkugelförmiger Innenschwimmer, der nach dem Auslösen des Spülmechanismus im Führungsrohr aufsteigt und sich nach vollständiger Entleerung des Schachtes wieder auf die Dichtung des Auslaufes setzt.

Der neue Fabekun-Spülschacht konnte dabei sogar "in Action" begutachtet werden, da Funke diesen tatsächlich auf dem eigenen Gelände in Betrieb hat. Im Juli dieses Jahres soll die nächste Generation – sozusagen der Spülschacht 2.0 – auf den Markt kommen. Neben einem um 20 % höheren Spülvolumen zum Vorgängermodell könne der Spülschacht v. a. mit einem "perfektionierten Spülmechanismus" überzeugen, der sofort nach Auslösung eine 100 %-ige Spülleistung sicherstelle, so Funke.

Hamm-Uentrop. – Bereits zum 17. Mal lud die nordrhein-westfälische Unternehmensgruppe Funke Anfang Juni die Fachpresse ins firmeneigene Werk in Hamm-Uentrop ein, um Produktneuheiten vorzustellen. Der Fokus der Kunststoff-Experten lag dabei auf den Themen Straßenentwässerung und Kanalreinigung. "Machen, nicht nachmachen" – das sei schon seit jeher das Motto der Funke Kunststoffe GmbH gewesen, betonte Thomas Martin, der für die Pressearbeit des Unternehmens verantwortlich ist, bei der Begrüßung der Fachpresse am Firmenstandpunkt der Unternehmensgruppe in Hamm-Uentrop. Und mit eben diesem Ansatz habe man auch in diesem Jahr wieder die Herausforderung angenommen, etwas Neues zu präsentieren. "Bislang haben wir es noch jedes Jahr, seit 17 Jahren, geschafft etwas im Köcher zu haben", sagte Dieter Jungmann, der den Geschäftsbereich Tiefbau bei Funke leitet, mit Stolz. Auch 2017 sei da keine Ausnahme.

Zusätzlich könne der neue Spülschacht noch einmal günstiger angeboten werden als sein Vorgänger – auch aus diesem Grund glaubt Dieter Jungmann, den Absatz von bislang rd. 150 Spülschächten pro Jahr erhöhen zu können. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen. Der Aufsatzschacht Typ A wird wie ein herkömmlicher Schachtring auf ein bereits vorhandenes, nach DIN 4034 (DIN EN 1917) gefertigtes Schachunterteil gesetzt. Typ U eignet sich besonders für den Einbau in Endhaltungen in Neubaugebieten, die meist nur über eine geringe Einbautiefe sowie Gefälle verfügen. Beide Varianten könne bei geringen Einbautiefen mit Abdeckplatten oder, wenn ausreichend Einbautiefe gegeben ist, mit einem Konus eingebaut werden.

Ebenso wie bereits der Vorgänger des Fabekun-Spülschachtes bündelt er viele kleinere Regenereignisse und nutzt diese dann in einem wirksamen Spülschwall. Das Speichervolumen konnte dabei um rd. 100 l – von 500 auf 600 l – erhöht werden. Wenn dieses Fassungsvermögen erreicht ist, wird ein einfacher Mechanismus in Gang gesetzt. Dabei schießt die angestaute Wassermenge in den angeschlossenen Kanal und reinigt diesen. Diese Methode sei besonders schonend, da sie keine externe Energie zur Auslösung benötigt, erklärte Dirk Große Farwick, der bei Funke für die Technische Kundenbetreuung im Geschäftsbereich Tiefbau zuständig ist und die Wirkungsweise des Spülschachts vorführte. Dank dieses Mechanismus seien weniger turnusgemäße Wartungen im Jahr notwendig – teilweise könnten sie sogar komplett entfallen, was insbesondere für den Geldbeutel der Netzbetreiber interessant sein dürfte.

Mit dem Liner-Anschluss System Connex und dem HS-Klebesattel für Inliner lassen sich Anschlüsse an mit Schlauchlinern (GFK-Liner oder Nadelfilzschlauch bzw. Synthesefaserliner) sanierten Hauptrohren zuverlässig, professionell und wirtschaftlich herstellen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die Entscheidung, welches Formteil wann genutzt werden kann, hängen von verschiedenen Parametern ab. Hierzu zählen die Größe der Bohröffnung, die Nennweite der Rohre, die angeschlossen werden sollen, sowie die Nennweite der Hauptrohre. Den Liner-Anschluss System Connex gibt es in drei Varianten. In der Ausführung DN/OD 160 mit Bohrung 162 mm ist er in Hauptrohren ab DN 250 einsetzbar, als Liner-Anschluss DN/OD 200 mit Bohrung 200 mm in Hauptrohren ab DN 400 sowie in der Nennweite DN/OD 160 mit Bohrung 200 mm in Hauptrohren ab DN 400. Der Einbau erfolgt über ein in das Hauptrohr/Altrohr geschnittenes Arbeitsfenster, welches mit einem geeigneten Werkzeug wie einem Winkelschleifer herzustellen ist. Nach dem Freilegen des Inliners müssen die Trennfolien entfernt werden. Danach kann die für den Einbau des Liner-Anschlusses System Connex benötigte Bohrung hergestellt werden.

Bei der fachgerechten Montage der einzelnen Bauteile wird durch das Einbringen der 2-Komponenten Dichtmasse von Funke – dieser Arbeitsschritt ist unbedingt mit der Funke-Kartusche (Kraftübertragung 25:1) auszuführen – eine kraftschlüssige Verbindung zum Liner geschaffen, bei der bauartbedingte Unebenheiten des Liners ausgeglichen werden.

Der braune HS-Klebesattel stelle ebenfalls eine hervorragende Lösung für das Einbinden von Hausanschlussleitungen in mit Schlauchlinern ausgekleidete Hauptrohre dar, so Funke. Diese Variante komme häufig dann zum Einsatz, wenn Löcher zu groß gebohrt wurden. Das Produkt ist in den Nennweiten DN/OD 160/200 erhältlich und für den Einsatz in Hauptrohren von DN 200 bis 500 und Anschlussöffnungen ? 200 mm geeignet. Die fest in das Bauteil integrierte HS-VarioMuffe sorgt für große Flexibilität an der Einbaustelle.