Mannheim (ABZ). – Im Januar hat die auf die Entwicklung und den Vertrieb von Rohrinnendichtsystemen für die Kanalsanierung spezialisierte Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG – hervorgegangen aus der Pipe-Robo-Tec – ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Neben der RedEx-Innendichtmanschette, die u. a. für den Trinkwasser- und Druckleitungsbereich zugelassen und einsetzbar ist, zählen Pipe-Seal-Edelstahlhülsendichtsysteme zur Produktpalette der Spezialisten für Reparaturverfahren.



Während die RedEx-Innendichtmanschette in begehbaren Rohrleitungen DN 800 bis DN 6000 sowie als Linerendmanschette (LEM) DN 190 bis DN1200 einsetzbar ist, findet die Pipe-Seal-Edelstahlhülsentechnik in nicht begehbaren Rohrleitungen DN 150 bis DN 800 Verwendung. Auf der diesjährigen IFAT wurden alle Rohrinnendichtsysteme als Komplettportfolio unter der neuen Firmierung erstmals einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt.



Das große Interesse der Messebesucher an Produkten und Verfahren wertet Pipe-Seal-Tec-Geschäftsführer Martin Cygiel als Bestätigung für die produkt- und vertriebstechnische Ausrichtung des Unternehmens mit operativem Sitz in Zwickau, gleichzeitig aber auch als Ergebnis des engagierten Einsatzes der Mitarbeiter.



Cygiel verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Produktentwicklung und -vertrieb insbesondere im Bereich der Linertechnologien, Reparatur- und Hausanschlusstechniken – wertvolles Know-how, das nun der Markteinführung der Produkte der Pipe-Seal-Tec zugutekommt. Eines haben die Lösungen gemeinsam: "So gut wie alle Pipe-Seal-Tec-Produkte sind Eigenentwicklungen, bei deren Konzeption besonders auf praktische Anwendbarkeit geachtet wurde", erklärt Cygiel. So wartet etwa die DIBt-zugelassene Edelstahlhülse Pipe-Seal-Flex nicht nur mit einer patentierter Schlosstechnik auf, die das konische Aufstellen der Hülse deutlich verbessert, sondern ermöglicht auch die Reparatur von schadhaften Rohrleitungen mit Achsabweichungen bis zu 8° und Muffenversätzen bis zu 2,5 cm, momentan im Nennweitenbereich DN 200 bis DN 400. "Damit verfügen wir über ein Produkt, das kein anderer Hersteller bietet", so Cygiel. Zudem habe Pipe-Seal-Tec Zugriff auf praktisch alle im Markt gängigen Sanierungsverfahren in der D&S-Unternehmensgruppe, ein Umstand, der für eine praxisnahe Optimierung der Produktpalette entscheidende Impulse gebe und von Aufraggebern, Planern sowie Vertretern ausführender Unternehmen aus In- und Ausland mit Interesse aufgenommen worden sei.



Auf die gelungene Premiere in München sollen jetzt schnell die nächsten Schritte folgen: Die Pipe-Seal-Tec GmbH und die vom Unternehmen angebotene Technik sollen deutschlandweit ebenso wie international als Marke etabliert werden. Das bestehende Produktportfolio will man sukzessiv technisch weiterentwickeln und den Anforderungen des Marktes kontinuierlich anpassen. Cygiel: "Wir wollen zukünftig als kompetenter Ansprechpartner und Anbieter im Bereich Reparaturtechniken wahrgenommen werden, der hohe Praxisnähe bietet und bestehende Lösungen bedarfsgerecht für seine Kunden weiterentwickelt."