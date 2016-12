Dreieich (ABZ). – Der Pharmakonzern Biotest investiert in die Kapazitätserweiterung ihrer Blutplasmafraktionierung. In Dreieich bei Frankfurt/Main entsteht dazu ein rd. 60 x 100 m großes und 40 m hohes Gebäude mit nebenliegender Energiezentrale. Auf den Geschossen werden sich künftig Labore und Produktion verteilen. Ab 2019 werden dort Plasmaproteine hergestellt. Die jährliche Produktionsmenge soll dann von 5,5 t auf 13 t steigen. Architektur und Tragwerksplanung stammt von der Scherr+Klimke Aktiengesellschaft Architekten Ingenieure, Ulm. Die Bauausführung liegt in den Händen der Klebl GmbH, Neumarkt. Bei den Außenwänden sorgt die einseitig bedienbare Doka-Rahmenschalung Framax Xlife plus für einen noch schnelleren Bauablauf. Die Schalungsplanung dieser Regelbereiche erfolgte durch die Klebl-Arbeitsvorbereitung unter Verwendung von Eigenmaterial und von Doka angemieteter Schalung. Deckenflächen und Unterzüge sind in Fertigteilen auszuführen. Auf einem Drittel der Grundfläche hat das Gebäude vier Etagen. Hier beträgt die Geschosshöhe jeweils rd. 5,50 m. Auf der restlichen Grundfläche entstehen drei Etagen mit je 7,25 m lichter Höhe. Dadurch verspringen die Decken in den aufgehenden Geschossen.

Stützenvorlagen mit 60 cm Breite stabilisieren die Außenwände im 6 m-Raster. Sie springen um 15 bzw. 40 cm nach innen vor. Die Doka-Schalungstechniker der Niederlassung Nürnberg haben hierfür eine Schalungslösung aus Framax-Ausschalecken I und Framax-Uni-Elementen ausgearbeitet. Das Ankern der Ausschalecken erfolgt dabei mit dem einseitig bedienbaren Schalungsanker Monotec. Doka hatte Monotec als Nachrüstlösung für Framax zur bauma 2010 auf den Markt gebracht.

Die Außenwände des 6,40 m bis 8,40m hohen Untergeschosses der rd. 86 x 18 m großen, nebenliegenden Energiezentrale ist ebenfalls in Ortbeton auszuführen. Hier nutzt man erfolgreich die bewährten Schalungslösungen aus dem Produktionsgebäude. Zugang und Versorgung des Gebäudes erfolgt durch eine sogenannte "Erschließungsspange". Sie liegt zwischen den verspringenden Decken. In diesem Bereich hat der Planer die Treppenhäuser sowie die Aufzug- und Versorgungsschächte weitgehend zusammengefasst. Um den Bauablauf zu entzerren wurde die Erschließungsspange in Kerne unterteilt. Kern 1 entsteht mit einer Kombination aus Doka-Kletterschalung MF240 und Rahmenschalung Framax Xlife. Bei Kern 2 und 3 ist die Rahmenschalung Framax Xlife plus mit einseitiger Ankerung im Einsatz.