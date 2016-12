17.12.2016 - 14:46 Kaum zu stoppen Pulverisierer verfügt über hohe Brechkraft

Erbach (ABZ). – Meter für Meter beißt sich der Rotar Pulverisierer RDP32S durch den Beton. Mit seiner beeindruckenden Brechkraft von 95 t am vordersten Brechzahn und ca. 152 t am zweiten Brechzahn ist der mit rd. 3200 kg schwere Pulverisierer kaum zu stoppen. Mit Hilfe eines Eilgangventils am Zylinder erreicht der RDP32S sehr kurze Zykluszeiten. Die serienmäßige, hydraulische...