06.05.2017 - 10:28 Kettendozer Maschinenleistung weiter optimiert

Garching/München (ABZ). – Im neuen Cat Kettendozer D6T übernimmt ein verbessertes vollautomatisches Getriebe die Optimierung der Maschinenleistung. Daraus resultieren stattliche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 20 % in schweren Einsätzen und bis zu 30 % bei leichteren Arbeiten wie Feinplanieren, so das Unternehmen. Die Bedienung sei jetzt so komfortabel wie nie zuvor: Einfach...