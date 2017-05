Mehrheit an polnischem Händler übernommen

Baienfurt (ABZ). – Einen Mehrheitsanteil am polnischen Hitachi-Händler TONA SP. z.o.o aus der Region Kattowitz hat der Baumaschinenhändler und Systempartner Kiesel übernommen.



Damit baut das oberschwäbische Familienunternehmen sein internationales Engagement in Europa deutlich aus. Bundesweit wird Kiesel als kompetenter Systempartner in der Bau-, Abbruch, Recycling- Umschlagbranche sowie im GaLaBau und in der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen, der neben dem Verkauf von Bau- und Umschlagmaschinen und Anbaugeräten auch ein starkes Dienstleistungsportfolio mit Ersatzteilversorgung, Service, Vermietung und Finanzierung von Maschinen anbietet. Nun möchte der Generalimporteur von Hitachi für Deutschland und Österreich seine Position in Europa weiter stärken und engagiert sich mit einer Mehrheitsbeteiligung beim etablierten polnischen Händler Tona.



Der Maschinenhändler Tona ist seit 17 Jahren mit rund 40 Mitarbeitern erfolgreich am polnischen Markt aktiv und bedient von drei Standorten aus vor allem Kunden in den Bereichen "Steine und Erden" sowie "Abbruch und Tiefbau". Bereits seit zehn Jahren arbeiten die Kiesel-Gruppe und Tona erfolgreich zusammen, jetzt wird diese Zusammenarbeit durch die Übernahme der Anteile intensiviert.



"Tona passt perfekt zu uns, sie sind ebenso wie die Kiesel-Gruppe Partner von Hitachi und Bell Equipment und vertreiben viele Anbaugeräte, die wir auch in Deutschland im Programm haben", so Geschäftsführer Toni Kiesel zum Engagement seiner Firma. "Wir sind stolz darauf, unsere Aktivitäten in der Baumaschinenbranche auf einem der wichtigsten europäischen Märkte mit rd. 40 Mio. Einwohnern ausdehnen zu können. Gemeinsam werden wir hier viele Synergieeffekte realisieren, unseren Kundenstamm ausbauen und unser Engagement als Systempartner auch international auf breitere Füße stellen." Künftig wird das polnische Unternehmen unter dem Namen "Kiesel Poland" firmieren und dabei von der umfangreichen Infrastruktur und vom breit gefächerten Dienstleistungsleistungsangebot der Kiesel-Gruppe profitieren.



Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Piotr Zoszak und Gregorz Panek, die das Unternehmen aus der Piekary Slaxkie (in der Nähe von Kattowitz) auch künftig führen werden, freuen sich darauf, noch enger mit einem starken Partner wie Kiesel zusammen zu arbeiten. Die Zukunftsaussichten für das Unternehmen sind gut, bieten doch viele anstehende große Infrastruktur-Projekte in Polen erhebliches Potential auf dem Baumaschinenmarkt.