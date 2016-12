ALS SPEZIALIST für Systemlösungen bietet die Kiesel Gruppe weit mehr als nur Standardlösungen, sondern hat sich mit der Schwestergesellschaft KTEG als Hersteller von Speziallösungen für den Tiefbau und Abbruch etabliert, die über das Netzwerk der Kiesel Gruppe vertrieben werden. Dabei geht es um den folgenden Grundgedanken: Obwohl zahlreiche Produkte am Markt existieren, die für die breite Masse der Anwender bestens geeignet sind, gibt es viele weitere Anforderungen, die ganz spezielle und individuelle Lösungen erfordern. Hier setzt die Arbeit der KTEG an, die mit einem Team aus Branchen- und Technologiespezialisten Sondermaschinen entwickelt.

Aus diesen Anforderungen heraus entstand die Kiesel Technologie- und Entwicklungsgesellschaft (KTEG). Ursprünglich eine Ideenschmiede für Anwendungen, die das Normalprodukt übersteigen, ist sie heute ein Schwesterunternehmen der Kiesel-Gruppe und entwickelt Spezialmaschinen für individuelle und außergewöhnliche Anforderungen in Bau und Abbruch. Dabei steht sie in einem intensiven Informationsaustausch mit Anwendern, Vertriebsmitarbeitern und Lieferanten. Auf der bauma 2016 war bspw. der von der KTEG entwickelte Kiesel Multi Lifter (KML) eine der Innovationen.

Für die Einsatzberatung in diesem breiten und tiefen Produktprogramm stehen den Kunden neben den Verkaufsberatern auch Kiesel-Branchenspezialisten und das Kiesel-Produktmarketing zur Verfügung. Für verschiedene Branchen wie Abbruch, Hoch- und Tiefbau, GaLaBau, Kommunen, Gewinnungsindustrie, Recycling oder Hafenumschlag agieren Spezialisten-Teams, die sich mit den Anforderungen und Bedürfnissen der jeweiligen Branche intensiv auseinandersetzen. Sie stehen in engem Kontakt mit Anwendern, Verkäufern und Herstellern, um den genauen Marktbedarf für einen effektiven und effizienten Betriebsablauf zu analysieren. Daraus entwickeln sie innovative und effektive Systemlösungen.

Das Maschinenprogramm des Familienbetriebes ist umfassend: Es reicht mit Baggern und Radladern von Hitachi vom Kompaktmaschinenbereich über zahl-reiche Mobilbagger und Raupenbagger im mittleren Bereich bis hin zu den Maschinen in der 200-t-Klasse. Bei den Umschlagmaschinen wird mit den Marken Fuchs und Mantsinen von 25 bis 200 t eine große Bandbreite an Maschinen angeboten. Muldenkipper des Partners Bell Equipment runden das Maschinenangebot ab.

Baienfurt (ABZ). – Vor mehr als 55 Jahren legte Helmut Kiesel den Grundstein für die heutige Kiesel-Firmengruppe, die sich im Jahr 2016 als moderner Dienstleister präsentiert. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit stetigem Wachstum und einer klar auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichteten Strategie zu einem der führenden Händler von Bau- und Umschlagmaschinen in Deutschland entwickelt. Kiesel ist Partner von Hitachi, Bell Equipment, Mantsinen und Giant Tobroco für Deutschland sowie für Fuchs in 17 europäischen Ländern. Darüber hinaus hat sich Kiesel als Systempartner mit individuell konzipierten Maschinen und anwendungsorientierten Lösungen im Anbaugerätebereich einen Namen gemacht.

Die Kiesel Abbruch- und Recycling Technik (KART) ist eine Tochtergesellschaft der Kiesel Gruppe mit dem Fokus im Bereich Anwendungstechnik. Unter der Marke Kiesel Selektion bietet sie die passenden Anbaugeräte u.a. von Partnern wie UAM, Demarec, Rock-wheel, MTB und XCentric Ripper. Nahezu jede Anwendung der unterschiedlichen Branchen und jedes Einsatzgewicht wird abgedeckt, die Lösungen sind optimal auf die Anforderungen der Anwender abgestimmt und absolut systemkompatibel. Speziallösungen sind dabei nicht nur im Bereich großer Maschinen machbar, auch im Kompaktmaschinenbereich setzt Kiesel alles daran, die für Kundenanforderungen optimalen Lösungen zu erarbeiten.

Der kontinuierliche Ausbau des Dienstleistungsspektrums steht bei Kiesel im Fokus der Strategie. Kiesel-Kunden können sich bundesweit auf einen flächendeckenden Service mit rund 300 Servicetechnikern verlassen. Neben diesem Service zählt hierzu auch eine ganz außergewöhnliche, schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung. Dafür wurde im November 2012 das unternehmenseigene Ersatzteil- und Zubehörzentrum in Stockstadt am Rhein (Raum Frankfurt) eröffnet, das heute rd. 45 000 Artikel vorhält. Diese größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von Kiesel hat die Teileverfügbarkeit und die Reaktionszeit im Service- und Ersatzteilbereich über alle von Kiesel vertretenen Hersteller hinweg so weit optimiert, dass hier die Messlat-te für Deutschland in der Ersatzteilversorgung auf ein neues Niveau gehoben wurde.

Im nächsten Schritt wird am Standort Stockstadt ein Auslieferungszentrum entstehen, das standardisierte An- und Umbauten als zentrale Dienstleistung für alle Kiesel-Standorte in Deutschland erledigen wird. Kiesel liefert nicht nur die passenden Maschinen und Anbaugeräte, sondern bietet seinen Kunden ganzheitliche Lösungen in Service und Ersatzteilversorgung: "Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden Systempartner auf Augenhöhe zu sein. Wir bieten das komplette Paket", fasst Geschäftsführer Toni Kiesel zusammen.

Folglich wird das Dienstleistungsangebot durch die unternehmenseigene Finanzierungsgesellschaft (Kiesel Finance) und den deutschlandweit aufgestellten Mietpark (Kiesel PartnerRent) ergänzt. Mit im Verbund arbeitet auch die Kiesel World Wide Machinery, die sich dem An- und Verkauf von Gebrauchtmaschinen widmet. In der unternehmenseigenen Kiesel-Akademie wird nicht nur der eigene Nachwuchs geschult. Hier werden auch zahlreiche branchenspezifische Fahrer-Trainings angeboten, die es den Maschinenbetreibern ermöglichen, die Maschinen mit bestmöglicher Produktivität und geringster Ausfallquote zu betreiben und zu warten. Kiesel wird hier noch einen Schritt weitergehen: Im kommenden Jahr erfolgt der erste Spatenstich für die Kiesel Technik Welt, das Forum für Technologie und Innovation, das in der Nachbarschaft des Logistikzentrums entstehen wird. Hier wird, in enger Zusammenarbeit mit Herstellern, Kunden, Verbänden und Partnern ein Zentrum der Bau- und Umschlagmaschinenbranche für Aus- und Weiterbildung, Test und Training, Vorführungen, Seminare und Ausstellungen entstehen.

Unter der Führung von Geschäftsführer Toni Kiesel, der seit Ende der 80er Jahre an der Spitze der Unternehmensgruppe steht, konnte Kiesel auf das Jahr 2015 als eines der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit mittlerweile rund 1000 Mitarbeitern, darunter ca. 90 Auszubildenden, mit 39 eigenen Standorten und zahlreichen Kooperationspartnern ist Kiesel nun einer der größ-ten Dienstleister für Bau-, Umschlag- und Kompaktmaschinen in Deutschland.