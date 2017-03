06.03.2017 - 09:22 Klaus Bröker

Klaus Bröker übernahm zum 1. Februar 2017 die Position des Marktraumleiters Deutschland der Fermacell GmbH. Er wird indieser Funktion direkt an Dr. Jörg Brinkmann, CEO Fermacell, berichten. Klaus Bröker war zuletzt Geschäftsführer Vertrieb International bei der Trilux GmbH & Co. KG. Zuvor war er langjährig in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen bei der Schüco...