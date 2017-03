06.03.2017 - 14:41 Kleidung für Elektriker Schutz vor Störlichtbögen

Frankfurter a.M. (ABZ). – Zu den größten Gefahrenfür einen Elektriker zählen Störlichtbögen. Sie sind zwar selten, aber brandgefährlich. Extreme Temperaturen und Druckwellen können zulebensgefährlichen Verletzungen und schweren Verbren-nungen führen. Die sicherste Prävention: Strom ausschalten. Doch so einfach ist es nicht. Manchmal muss am aktiven Stromkreis gearbeitet werden....