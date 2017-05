Knapp 800 Wohnungen in Hamburg weniger fertiggestellt

Hamburg (dpa).- Die Zahl der im vergangenen Jahr in Hamburg fertiggestellten Wohnungen ist im Vergleich zum Rekordjahr 2015 wieder deutlich gesunken. Insgesamt seien 7722 Wohnungen bezugsfertig geworden - knapp 800 weniger als im Jahr zuvor, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) mitteilte. Aus ihrer Sicht bewegt sich der Wohnungsbau in Hamburg dennoch weiter auf hohem Niveau. So seien 2014 noch 6974 Wohnungen fertig geworden. Insgesamt seien es seit der Regierungsübernahme der SPD im Jahr 2011 sogar 37146 neue Wohnungen gewesen.