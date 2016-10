31.10.2016 - 15:01 Knickgelenkte Muldenkipper Hydropneumatische Federung einbauen

Zug/Schweiz (ABZ). – Am Beispiel der Frontachsfederung eines knickgelenkten Muldenkippers mit einer Produktionsmenge von 15-20 Maschinen pro Jahr lassen sich die Vorteile des modularen Konzeptes am besten verdeutlichen: Aufgrund des stetig wachsenden Anspruches an Komfort und Sicherheit gehören bei knickgelenkten Muldenkippern Achsfederungen seit geraumer Zeit zum...